В ЦИК России сообщили о круглосуточных кибератаках на платформу для голосования

На систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и сайт Центризбиркома России почти круглосуточно совершаются массовые кибератаки, рассказал замглавы ЦИК РФ Николай Булаев, пишет "Интерфакс".

"Специалисты докладывают, что DDoS-атаки идут практически в круглосуточном режиме в той или иной степени агрессивности, но, мне кажется, это обычная практика. Мы научились достаточно успешно с этим справляться, системы защиты справляются", - заявил он.

Булаев добавил, что явка избирателей по стране превышает 30%, что соответствует ожиданиям ЦИК.