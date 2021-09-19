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Алматы отмечает 1005 день рождения

Алматы отмечает 1005 день рождения

В третье воскресенье сентября в Алматы празднуется День города.

Отметим, что еще недавно город отмечал 160-летние. Только в 2016 году историки смогли доказали, что Алматы - тысячелетний город.

В этом году город разросся до 2 млн жителей - в конце лета в мегаполисе родилась двухмиллионная жительница.

В День города в 2021 году в Алматы проводится ряд мероприятий, выставки, концерты, спортивные мероприятия, однако они проходят в онлайн-режиме.

Город остается в "красной" зоне по коронавирусу, поэтому все офлайн культурно-зрелищные и развлекательные массовые мероприятия отменены.

В честь праздника в Алматы откроют новые скверы и парки, детские сады и новые корпусы к школам - День города носит социальный характер.

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Вестник Кавказа

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