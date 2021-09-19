Юбилей Нетребко отметили в Кремлевском дворце

В субботу в Государственном Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Анны Нетребко.

В мероприятии приняли участие Юсиф Эйвазов, Пласидо Доминго, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Филипп Киркоров, Роландо Виллазон, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Елена Жидкова, Эльчин Азизов, Игорь Крутой, Валерия и другие.

"Этот вечер, этот концерт, люди, которые сидят в зале с горящими глазами, – это все так достойно тебя!» - поздравил супругу Юсиф Эйвазов и исполнил в ее честь несколько композиций о любви.

Оперной диве Анне Нетребко исполнилось 50 лет.