Основной день голосования наступил в России

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы VIII созыва. Основным днем голосования назначено 19 сентября.

В последний день голосования режим работы избирательных участков не изменится, они будут работать три дня с 8:00 до 20:00 по местному времени.

По итогу двух дней голосования, явка избирателей в Москве составила 34,4%, сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Юрий Ермолов. Это общая явка среди избирателей, голосовавших онлайн и традиционным способом, бумажными бюллетенями проголосовали более 1 млн москвичей. В Московской области проголосовали уже более 1,6 млн жителей - 28,48%, сообщил председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

По данным ЦИК РФ, явка избирателей в регионах за два дня составила от 19% до 53,8%. Активнее всего голосуют в Тыве - 53,80%. Явка на выборах в Дагестане достигла 49,9%, в Чечне - 46,52%.

Избирательные участки 19 сентября открылись в нескольких странах. Россияне могут проголосовать в Сингапуре, на Кипре, в Эстонии, в Молдавии, в пяти городах Казахстана, в Кабуле, Афганистан, в Ташкенте, Самарканде и Фергане, Узбекистан, в четырех городах Индии, девять избирательных участков открылись в Абхазии, в Израиле открыты 13 избирательных участков. Избирательные участки организованы в посольстве РФ в Киеве, а также в генеральных консульствах России в Харькове, Одессе и Львове, на территории консульского отдела посольства РФ в Риме, а также генконсульств России в Милане, Генуе и Палермо, проголосовать можно в Китае в посольстве в Пекине и генконсульствах в Гонконге, Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Харбине.

На начало последнего дня голосования наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не фиксируют нарушений на выборах в Государственную Думу VIII созыва.