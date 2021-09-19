Собянин объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Москве осенью

Нестабильную суточную заболеваемость коронавирусом в Москве мэр столицы Сергей Собянин связал с сезонными причинами.

"Осень, осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период, как всегда, быть более осторожными, соблюдать санитарные требования", - подчеркнул он в интервью телеканалу "Россия-1".

Накануне в столице выявили 2 746 случаев заражения - на 8% больше, чем в предшествующий день. Кроме того, трое суток подряд в Москве выявляют более 2 тыс новых случаев заражения.