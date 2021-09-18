Сегодня в Казахстане начались выборы в Госдуму РФ. В республике для граждан России открыты шесть избирательных участков в пяти городах. Все они закроются в 17:00 по московскому времени.

Два избирательных участка работают в Нур-Султане, в Российском центре науки и культуры. Также желающие проголосовать должны посетить генконсульства РФ в Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске и Дом офицеров в Приозерске.

Для голосования можно предъявить как внутренний паспорт с российским гражданством, так и действующий заграничный паспорт.

Как пишет ТАСС, посольство РФ в Казахстане предприняло меры для защиты голосующих от риска заразиться коронавирусом. На всех участках избирателям меряют температуру и выдают маски, перчатки и ручки.