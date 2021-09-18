Экологический потенциал Крыма

О природной, климатической, ландшафтной, культурной уникальности Крыма говорили всегда и все, от поэтов и художников до биологов и экологов. Экология – важный аспект улучшения ситуации на полуострове, ставшем одним из главных туристических мест юга России. Создание соответствующих условий благоприятно скажется как на местных жителях, так и на приезжих. Корреспондент "Вестника Кавказа" в Крыму Екатерина Винник разбиралась с сегодняшней экологической обстановкой в Крыму.

Электроэнергия

По возобновляемым источникам энергии Крым можно назвать передовым регионом. Яркое солнце, которое освещает полуостров круглогодично, отличный альтернативный источник получения электроэнергии. В эксплуатацию введено пять солнечных электростанций: СЭС ”Родниковое”, ”Перово” и ”Николаевка” относятся к Симферопольскому району, ”Охотниково” и ”Митяево" – к Сакскому.

СЭС ”Перово” в 2011 году входила в двадцатку крупнейших станций в мире. 296,96 МВт – мощность, которую производят все электростанции вместе. Примерно 10 лет назад цены на солнечные батареи были выше на 25-30%. Со временем не только уменьшается стоимость, но и растет КПД. Поликристаллический кремний, на котором работают все СЭС, абсолютно безопасен как для растительного мира, так и для животных.

В Крыму работают и ветряные электростанции: Тарханкутская, Донузлавская, Судакская, Пресноводненская, Восточно-Крымская, Останинская и Сакская.

Для туристов и местных жителей введены в эксплуатацию экскурсионные электрокары - экологичные средства передвижения. Если сил добраться до гостиницы, музея или пляжа нет, можно воспользоваться такой приятной услугой за небольшую установленную плату.

В связи с ростом цен на топливо крымские водители, судя по данным опроса на площадке drom.ru, не против заменить привычные автомобили на электрические аналоги. Статистика следующая: 62% хотели бы приобрести электромобили в ближайшие годы, 36% не готовы к смене транспортного средства, и всего 2% опрошенных уже приобрели авто на альтернативном источнике энергии. 29% откладывают покупку из-за высокой стоимости такого вида транспорта и небольшого ассортимента, 19% - из-за отсутствия достаточного количества зарядных станций. Опросы проводились в конце августа. В них приняли участие более 10 тыс. человек.

Напомним, что Минэнерго заявляет о намерении создать порядка 10 000 электрозарядных станций к 2024 году. В первую очередь оборудуются крупные города и туристические регионы, – Сочи и Крым, - а также автомагистрали М-4 ”Дон”, М-12 ”Москва — Казань” и ”Таврида”

Переработка ТКО

Здесь дела обстоят немного хуже. К 2021 году Крым столкнулся с проблемой отсутствия оборудования для переработки отходов. И хотя ГУП ”Крымэкоресурсы” заявляет, что готово к раздельному сбору твердых коммунальных отходов в Симферополе, этого недостаточно для предотвращения возможных экологических проблем на всем полуострове. В Крыму просто нет мощностей и заводов для обработки отсортированного мусора. Население и число туристов растут с каждым годом, и все больше становится отходов, которые некуда девать, а способы их утилизации оставляют желать лучшего.

Но перспективы есть. Оксана Базарбаева, консультант отдела развития проектной деятельности Главного управления по реализации нацпроектов в РК, утверждает: ”Идет работа по рекультивации полигонов в Судаке и Белогорске. Мусора там уже не видно, подрядчик паяет мембрану (специальная подстилка, препятствующая проникновению продуктов распада в почву) и обещает закончить все "грязные" работы до конца года. После этого территория будет благоустроена”.

Кроме того, в Крыму живет много умельцев и мастеров, которые создают экологичные предметы обихода, избегая применения ненатурального сырья: сумки, рюкзаки и кепки из вторсырья, многоразовые мешочки для фруктов и овощей, интерьерные украшения из природных материалов, мебель из переработанного пластика и многое другое. Это посильная лепта от активистов, небезразличных к жизни и экологической обстановке на полуострове.

В Алуште, на Южном берегу Крыма, открылся эко-отель, на базе которого установлены собственные мощности, перерабатывающие пластик. Из такого вторичного сырья владельцы отеля создают мягкую мебель – пуфы и кресла-мешки. Также на территории гостиницы устраиваются современные арт-инсталляции из пластиковых бутылок. Гости имеют возможность заказать трансфер на электромобилях.

Крым – огромная площадка для развития и будущих инвестиций. Чистый воздух, безопасный состав воды, нетоксичные фрукты и овощи, которых так много на полуострове, - все, чем мы имеем возможность пользоваться, и это изобилие необходимо ценить. Задача всех людей, как ответственных жителей планеты, всерьез задуматься о дальнейшем благоустройстве такой уникальной местности.