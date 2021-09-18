В Абрау-Дюрсо появится новая пешеходная зона

В селе Абрау-Дюрсо будет обустроена новая прогулочная зона, пишут "Кубанские новости".

Протяженность променада составит почти один километр, положительное заключение государственной экспертизы по проекту уже получено.

Пешеходная зона расположится вдоль озера Абрау и будет состоять из трех отдельных участков.

В рамках благоустройства планируется провести укрепление береговой линии, организовать наружное освещение, проложить пешеходные дорожки. Ожидается, что пешеходная зона в Абрау-Дюрсо будет готова примерно через год.