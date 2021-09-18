Метрополитен Баку будет вентилироваться втрое сильнее

Вентиляция станций метро Баку будет усилена втрое, сообщил глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, отметив, что для этих целей будет закуплено современное оборудование для модернизации вентиляционных систем станций.

В настоящее время, по его словам, соответствующие работы уже ведутся. Так, с начала года на станциях бакинского метро установлено 10 новых вентиляторов.

"Также актуален вопрос усиления естественной вентиляции, для чего устанавливаются специальные демпферы. До конца года мы начнем закупать новые вентиляторы. Добавлю, что они втрое сильнее старых, срок эксплуатации которых истек. Тем самым вентиляция станций будет усилена в три раза. В этом году будет заказано минимум шесть вентиляторов, которые установят вместо старых", - пояснил Мамедов

Ранее сообщалось, что в 2017 году были закуплены три, в 2019 году – семь, а в 2020-м - десять современных вентиляторов.