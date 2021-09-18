Новый спорткомплекс начнут строить в Краснодаре до конца года

В Краснодаре на улице Вавилова, 37 до конца года планируют начать строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

Спорткомплекс займет более 1,1 гектаров. Подрядчик проекта будет определен до конца осени, в этот же срок начнутся строительно-монтажные работы.

В комплексе, который будет открыт в 2023 году, появятся зал для борьбы, тренажерный зал, многофункциональный зал для занятий гандболом, волейболом, мини-футболом, баскетболом, а также две открытые площадки, футбольное поле и беговые дорожки.

В пресс-службе городской администрации подчеркнули, что все занятия для жителей Краснодара будут бесплатными.