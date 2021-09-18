За два дня в России традиционным образом проголосовало 31,51% избирателей

В пресс-службе ЦИК России, подводя итоги двух первых дней голосования на выборах в Госдуму и местные органы власти, сообщили, что всего за это время свои голоса на избирательных участках отдали 31,51% граждан.

В ЦИК обратили особое внимание, что речь идет именно о явке по традиционному способу голосования, в статистике пока не учитывается число проголосовавших в формате дистанционного электронного голосования..

Напомним, что выборы в Госдуму в этом году проходят в России в течение трех дней с 8:00 под 20:00 ежедневно. Кроме того, россияне выбирают местные власти, число избирательных кампаний превышает 4,4 тыс, а число мандатов, на которые претендуют кандидаты в депутаты и главы регионов, превысит 31 тыс.