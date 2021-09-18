Борисов: Казахстан и Беларусь защитят афганскую границу ОДКБ

Заместитель председателя правительства России Юрий Борисов сообщил сегодня, что для защиты границ военного блока ОДКБ от потенциальных угроз, исходящих из Афганистана, будут задействованы оборонно-промышленные ресурсы не только РФ, но и Беларуси и Казахстана.

"Обязательно будут", - так он ответил в программе "Вести недели" на канале "Россия-1" на вопрос ведущего о том, будут ли использоваться ОПК Беларуси и Казахстана для укрепления безопасности границ ОДКБ.

Напомним, что с 15 августа Афганистан де-факто контролирует запрещенное в России движение "Талибан" после сдачи Кабула и бегства президента Ашрафа Гани. 31 августа Кабул покинули последние американские военные, иностранное военное присутствие в стране свернуто.