Чечня отчиталась о явке в 73,49% до основного дня голосования

Как сообщили сегодня в избирательной комиссии Чечни, в первый и второй день голосования на выборах в Госдуму, а также выборах главы и парламента республики явка составила 73,49%: на участках и по сети свои голоса отдали 569519 граждан.

В избиркоме обратили внимание на популярность в Чечне голосования на дому. "Если раньше заявки о голосовании вне помещения поступали от избирателей старшего возраста и жителей с ограниченными возможностями здоровья, то сейчас круг таких избирателей заметно расширился. Подать заявку о голосовании на дому могут и те, кто ухаживает за больными, имеет маленьких детей, либо по каким-то другим уважительным причинам", - сообщили чиновники.

Напомним, что в этом году выборы в Госдуму проводятся три дня. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.