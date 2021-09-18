"Краснодар" победил "Ахмат" в Грозном

Сегодня вечером на "Ахмат-Арене" в Грозном состоялась встреча восьмого тура Тинькофф-Российской премьер-лиги между "Ахматом" и "Краснодаром". Кубанские гости победили со счетом 2:0.

Оба гола были забиты в конце первого хавтайма: на 41-й минуте ворота "Ахмата" поразил Реми Кабелла, а уже на 44-й минуте – Владимир Ильин. Во втором хавтайме с поля был удален сначала игрок грозненского клуба Зоран Нижич, а затем – главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко.

Примечательно, что Ильин всего два месяца назад перешел в "Краснодар" именно из "Ахмата". В прошлом сезоне обе встречи клубов заканчивались победой "Ахмата".

Таким образом, "Краснодар" смог подняться на 5 место с 13 очками. "Краснодар" оказался на 11 месте с 9 очками.