Зима в России будет тяжелой

Как рассказал сегодня начотдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок, зима в России будет морозной, есть все основания для такого прогноза.

Прежде всего, суровость зимы обеспечат характерные для этого года антициклона (из-за которых лето было рекордно жарким, а сейчас в центральной части России температура заметно ниже характерной для сентября).

"Вероятность есть такая, что тоже будет преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы. В Европе то же самое. Мое предположение, что это будет от Ла-Манша до Урала", - приводит слова Терешонка ura.ru.

Сибирь, в свою очередь, попадет под действие монгольского и сибирского антициклонов, и только Якутия зимой не заметит ничего особенного – там будет так же очень холодно, как и обычно.