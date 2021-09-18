Рогозин потребовал от казахского предпринимателя отдать "Буран"

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин призвал сегодня в Facebook гендиректора АО "Ракетно-космическая компания "Байконур"" Даурену Мусу передать в собственность города Байконур летный образец и макет космического корабля "Буран".

"Вот так вы сберегли "Бураны"? Вы себя называете их "ответственным собственником"? Полюбуйтесь: жуткое состояние этих машин на вашей совести. Пока не поздно, передайте эти машины городу Байконуру, казахстанскому городу. Пусть жители и гости Байконура любуются этим великим творением советской инженерной мысли", - сказано в записи Рогозина в соцсети.

Гендиректор "Роскосмоса" подчеркнул, что компания Даурена Муссы не способна заботиться о сохранности "Буранов". "Если "Бураны" останутся у вас, вы их окончательно угробите", - подчеркнул он.

Напомним, что в феврале этого года алматинский суд постановил не ликвидировать АО "Ракетно-космическая компания "Байконур"" и не возвращать его имущество в государственную собственность, включая "Бураны". Даурен Муса заявил, что расставаться с космическими кораблями не намерен.