Виктор Мирский собирался убить как можно больше курдов Воронежской области

Виктор Мирский, убивший трех человек и подорвавший полицейский участок в Лисках Воронежской области, как оказалось, планировал совершить массовое убийство на почве национальной ненависти.

Как пишет "Московский комсомолец", опрос односельчан Мирского и осмотр его дома, где было найдено множество оружия, показали, что преступник заранее готовился к масштабному злодеянию: он намеревался убить как можно больше местных курдов.

Жертвы Мирского – женщина, ее сын и внук – были курдами. Расчет убийцы состоял в том, что на похороны соберутся их родственники и друзья, и на кладбище он постарается убить всех, кого сможет.

Поэтому после убийства он остался неподалеку от Лисок, ждал, когда сможет привести в действие основную часть преступного плана.

Маловероятно, что Мирский выживет – при задержании он был тяжело ранен в голову.