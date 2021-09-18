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Отставной генерал раскрыл военную тайну Турции

Отставной генерал раскрыл военную тайну Турции

В ходе политических дебатов на телеканале CNN Turk турецкий генерал в отставке Эрдоган Каракуш сообщил сегодня о том, какой город будет главной целью турецкой армии в случае начала полномасштабного военного конфликта Турции с Грецией.

Каракуш заявил, что в ходе боев на земле Турция постарается прежде всего взять под контроль Салоники.

Основной преградой на пути турецкой армии, рассказал генерал в отставке, станет Александруполис во Фракии, рядом с которым располагается одна из 20 военных баз США в Греции.

По его словам, Греция со своей стороны попытается в первую очередь взять Стамбул.

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Вестник Кавказа

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