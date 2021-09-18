К 136-летию Узеира Гаджибекова

Сегодня исполнилось бы 136 лет основоположнику азербайджанской композиторской школы Узеиру Гаджибекову (1885-1943) - автору истории любви, написанной в жанре музыкальной комедии, самой популярной в мире азербайджанской оперетты "Аршин мал алан". Русский композитор, дирижер, профессор Санкт-Петербургской консерватории Александр Константинович Глазунов назвал ее "первой русской опереттой, написанной студентом консерватории - азербайджанцем".

Свою оперетту Гаджибеков написал в Петербурге летом 1913 года. Действие ее происходит на родине композитора - в Шуше. Сюжет этой всемирно известной музыкальной комедии Узеир Гаджибеков взял из жизни деда вокалиста с неподражаемым голосом Рашида Бейбутова.

Фильм "Аршин мал алан" вышел на советские экраны октябре 1945 года, и главную роль купца Аскера в нем исполнил Рашид Бейбутов.

В либретто были использованы строки классика азербайджанской поэзии Физули. "Аршин мал алан" был переведен на 80 языков мира и поставлен в 187 театрах 76 стран. Первая постановка была подготовлена Гусейнкули Сарабским и Муслимом Магомаевым (дедом народного артиста СССР Муслима Магомаева).

И самый интересный, знаковый для меня факт: оперетта была допущена к показу на сценах - 8 ноября 1913 года. В день освобождения родины Узеир бея!

С днем рождения, Узеир бей!

И с днем азербайджанской национальной музыки, друзья!

УЗЕИРУ ГАДЖИБЕКОВУ

Едва шафран коснулся неба

Твоей возлюбленной Шуши,

Ты над Невой закинул невод,

Мир таинств всколыхнув в тиши.



И шепот сладкой белой ночи ,

И детства звонкого сады,

И Физули журчащих строчек

Аршины, и свои мечты…



Всё, языком богов венчая,

Ты бренный мир спас от печали…

/Лейла Бегим, 2021/