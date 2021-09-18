К 136-летию Узеира Гаджибекова
Сегодня исполнилось бы 136 лет основоположнику азербайджанской композиторской школы Узеиру Гаджибекову (1885-1943) - автору истории любви, написанной в жанре музыкальной комедии, самой популярной в мире азербайджанской оперетты "Аршин мал алан". Русский композитор, дирижер, профессор Санкт-Петербургской консерватории Александр Константинович Глазунов назвал ее "первой русской опереттой, написанной студентом консерватории - азербайджанцем".
Свою оперетту Гаджибеков написал в Петербурге летом 1913 года. Действие ее происходит на родине композитора - в Шуше. Сюжет этой всемирно известной музыкальной комедии Узеир Гаджибеков взял из жизни деда вокалиста с неподражаемым голосом Рашида Бейбутова.
Фильм "Аршин мал алан" вышел на советские экраны октябре 1945 года, и главную роль купца Аскера в нем исполнил Рашид Бейбутов.
В либретто были использованы строки классика азербайджанской поэзии Физули. "Аршин мал алан" был переведен на 80 языков мира и поставлен в 187 театрах 76 стран. Первая постановка была подготовлена Гусейнкули Сарабским и Муслимом Магомаевым (дедом народного артиста СССР Муслима Магомаева).
И самый интересный, знаковый для меня факт: оперетта была допущена к показу на сценах - 8 ноября 1913 года. В день освобождения родины Узеир бея!
С днем рождения, Узеир бей!
И с днем азербайджанской национальной музыки, друзья!
УЗЕИРУ ГАДЖИБЕКОВУ
Едва шафран коснулся неба
Твоей возлюбленной Шуши,
Ты над Невой закинул невод,
Мир таинств всколыхнув в тиши.
И шепот сладкой белой ночи ,
И детства звонкого сады,
И Физули журчащих строчек
Аршины, и свои мечты…
Всё, языком богов венчая,
Ты бренный мир спас от печали…
/Лейла Бегим, 2021/
Вестник Кавказа
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