После визита Мишустина Дербент получил 16 карет скорой помощи

Как сообщили сегодня в мэрии Дербента, благодаря поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина город получил 16 карет скорой помощи.

Во время визита Мишустина в Дербент и. о. старшего врача городской скорой помощи Руслан Семендаров обратил внимание председателя российского правительства на то, насколько устарели местные медицинские машины: на 255 тыс человек всего 29 машин, из которых 15 изношены.

Для вручения медикам ключей от новых карет скорой помощи на Дербентскую межрайонную станцию прибыли глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева и мэр города Рустамбек Пирмагомедов.