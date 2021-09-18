Крым поблагодарил иностранных наблюдателей

Благодарность за смелость выразила сегодня омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк иностранным наблюдателям, приехавшим на полуостров для наблюдения за ходом голосования на парламентских выборах.

Напомним, что Европарламент рекомендовал вводить персональные санкции против граждан стран ЕС, которые будут наблюдать за выборами в Госдуму в Крыму.

"Спасибо за вашу смелость, что вы приехали в Республику Крым посмотреть, как проходят демократичные и свободные выборы", - приводит слова Опанасюк РИА Новости.

В ответ депутат парламента Франции Жером Ламбер поблагодарил крымские власти за возможность наблюдать за ходом выборов в Госдуму. "Мы свободно видим, что происходит на избирательных участках", - сообщил он.