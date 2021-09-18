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Париж: Вашингтон вернулся к принципу "Америка превыше всего"

Париж: Вашингтон вернулся к принципу &quot;Америка превыше всего&quot;

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон сообщил сегодня, что рассматривает сделку США с Австралией по подводным лодкам как неприятную для европейских государств.

"Вашингтон защищает свои интересы. Эта сделка говорит о том, что принцип "Америка превыше всего" оставлен в силе. США действуют в неприятной манере, не как партнеры", - обратил внимание Бон.

Дипломат подчеркнул, что Европа не станет ждать, когда США сменят внешнеполитический курс и перестанут сотрудничать с европейскими партнерами. "Мы со своей стороны должны действовать как европейцы. Мы должны укрепить нашу способность к стратегической автономии", - пояснил он.

Бон назвал выход Великобритании из Евросоюза возвращением к вассальным отношениям с США, которые больше устраивают Вашингтон, чем партнерство со странами ЕС.

Напомним, что Австралия разорвала с Францией крупный оборонный контракт после того, как объявила о создании с США и Великобританией нового военного блока AUKUS. В Париже это назвали ударом в спину, французские послы были отозваны из Вашингтона и Канберры.

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Вестник Кавказа

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