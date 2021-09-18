Эрдоган: доля Турции в мировом экспорте превысила критический 1%

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании турецкого Союза экспортеров, заявил сегодня, что республике удалось увеличить свой экспорт до 1% от мирового.

Как пишет Анатолийское агентство новостей, Эрдоган отметил, что впервые за 12 месяцев Турция экспортировала на более чем $200 млрд. 17 сентября был поставлен рекорд: $211 млрд.

"Намерены увеличить число экспортеров сначала до 150 тыс, а затем и до 300 тыс", - объявил президент Турции, добавив, что расскажет об успехах экспортоориентированной экономики государства на Генассамблее ООН.

"Мы полны решимости сделать все, что от нас зависит, чтобы занять свое законное место в новой глобальной системе", - заключил Реджеп Тайип Эрдоган.