Ираклий Гарибашвили поблагодарил SOCAR

Сегодня в селе Кизиладжло Марнеульского муниципалитета Грузии состоялась церемония открытия спортивного комплекса, построенного дочерней компанией Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR Energy Georgia.

Отметим, что комплекс общей площадью 1157 кв м и стоимостью свыше $320 тыс, был безвозмездно передан SOCAR Energy Georgia государству.

На церемонии открытия выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. "SOCAR несет особую социальную ответственность. Компания осуществила очень много проектов социального назначения для нашего населения в разных регионах, и сегодняшний день является тому подтверждением", - сказал он, поблагодарив азербайджанскую компанию за ее работу.

Гарибашвили обратил внимание, что SOCAR вложила в грузинские объекты и проекты сотни миллионов долларов, и ее деятельность в Грузии очень важна, пишет Грузия Онлайн.