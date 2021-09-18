Главный ядерщик Ирана летит в Вену, но не будет обсуждать СВПД

Как сообщили сегодня иранские СМИ, глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами отправится в понедельник в Вену для участия в 65-1 Генеральной конференции МАГАТЭ, однако не станет проводить переговоры по иранской ядерной сделке.

"Эта поездка состоится для того, чтобы принять участие в Генеральной конференции МАГАТЭ. В рамках этого визита не будет переговоров по ядерной сделке, поскольку такие переговоры не входят в мои обязанности", - пояснил Эслами.

Отметим, что активные переговоры по возрождению иранской ядерной сделки и выполнению ее сторонами СВПД велись весной и летом, однако после смены власти в Иране, где президентом стал представитель консервативных кругов Эбрахим Раиси, процесс замедлился.