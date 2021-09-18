В Европарламенте пообещали сделать из "Северного потока-2" руины

Российский газопровод "Северный поток-2" превратится в инвестиционные руины – с таким заявлением выступил депутат Европарламента от фракции немецких "Зеленых" Райнхард Бютикофер, пояснив, что ЕС способен не дать разрешение на эксплуатацию уже построенного трубопровода.

"Если Федеральное агентство по сетям одобрит ввод газопровода в эксплуатацию, его еще может остановить Еврокомиссия. Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину",- сказал он dpa.

Евродепутат указал, что Россией не выполнены условия "анбандлинга", то есть независимости оператора "Северного потока-2" от компании, поставляющей по нему газ, и предоставления доступа к трубе сторонних газовых компаний.