Хабиб Нурмагомедов поздравил азербайджанского бойца с защитой чемпионского пояса

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram поздравил азербайджанского бойца Наримана Аббасова с победой над Шамилем Завуровым и защитой чемпионского пояса.

Аббасов и Завуров встретились накануне в Москве на турнире MMA, организованном AMC Fight Nights и Eagle FC. Турнир был посвящен памяти отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Бойцы дрались в легком весе, Аббасов нокатуировал Завурова в первом же раунде.

"Наримана Аббасова поздравляю от души! Это спорт, и тут самое главное – уважение. Удачи тебе, брат, ты и твоя команда – очень достойные люди, и я всегда буду рад помочь вам, если понадобится моя помощь. Пусть Всевышний бережет вас всех!", - написал Нурмагомедов в Instagram.

Отметим, что для Шамиля Завурова, троюродного брата Хабиба Нурмагомедова, бой был завершающим. "Спасибо, Брат, тебе за все. Ты всегда был рядом, и мое становление как личности и успех в спорте напрямую связаны с тобой", - рассказал Нурмагомедов в соцсети.

"Альхамдулиллах, что Аллах окружил меня многими достойными людьми, которые впоследствии влияли на меня положительно и имеют большое значение в моей жизни. Окружение имеет огромное значение, и ты наряду с Отцом был на первом месте. Выше голову, ведь все только начинается! Альхамдулиллах в любом положении", - заключил Хабиб Нурмагомедов.