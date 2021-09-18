Карачаево-Черкесия вышла в лидеры голосования на выборах в Госдуму

Как сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, на 15:00 субботы по московскому времени общая явка на выборы в Госдуму составила 25,64% избирателей.

При этом самым активно голосующим регионом оказалась Карачаево-Черкесия – там к 15:00 проголосовало 52,85% избирателей.

На втором месте по активности Тува с явкой в 50,14%, на третьем – Кемеровская область с явкой в 46,86%.

"Минимальные явки у нас в Санкт-Петербурге, Хакасии, Калининградской области. В Петербурге – 14,84%, в Хакасии – 14,53%, в Калининградской области – 14,48%", - рассказала Элла Памфилова.