Азербайджан впервые празднует День национальной музыки в Шуше и Агдаме

Сегодня в Азербайджане в честь дня рождения знаменитых азербайджанских композиторов Узеира Гаджибекова и Муслима Магомаева-старшего отмечается День национальной музыки. В этом году праздник проходит в особой атмосфере благодаря освобождению малой родины Узеира Гаджибекова и многих других музыкантов, культурной столицы Азербайджана – города Шуша.

Поздравление с Днем национальной музыки на своей странице в Instagram опубликовала первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева. "18 сентября – День национальной музыки. С уважением чту светлую память выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева, дни рождения которых сегодня мы отмечаем", - написала она.

"Азербайджанский народ по праву гордится целой плеядой выдающихся композиторов, дирижеров, исполнителей, внесших свой вклад в развитие и популяризацию нашей национальной музыкальной культуры. Спасибо всем музыкантам, которые сохраняя приверженность уникальному наследию предшественников, обогащают нашу музыку новыми голосами, исполнениями и подходами. Желаю всем вам неиссякаемого вдохновения, энергии, творческих успехов и достижений!", - пожелала Мехрибан Алиева.

Традиционно в этот день стартует Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибекова. На сей раз XIII фестиваль продлится по 24 сентября, и, что важно, впервые в нем участвует освобожденная от оккупации Шуша. Сегодня, в день открытия, в Шуше выступил Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Ф. Амирова под управлением народного артиста Агаверди Пашаева.

Концерт прошел на фоне нового памятника Узеиру Гаджибекову рядом с реставрируемым домом-музеем великого композитора. Памятные места, связанные с Гаджибековым, были почти полностью уничтожены за 28,5 лет оккупации Шуши армянскими войсками, как и другие памятники азербайджанской культуры, но после освобождения они были восстановлены по распоряжению президента Ильхама Алиева.

Для участия в XIII Международном музыкальном фестивале Узеира Гаджибекова в Шушу прибыли многие известные культурные деятели, чтобы исполнить знаменитые произведения композитора в его родном городе. Сегодня они посетили Джыдыр-дюзю, дом-музей Бюльбюля и дом-музей Узеира Гаджибекова.

Как подчеркнул министр культуры Азербайджана Анар Керимов, наследие Узеира Гаджибекова будет активно продвигаться государством. "Сегодня знаменательный для нас день. Мы отмечаем день рождения Узеира Гаджибекова и День национальной музыки. Мы очень рады, что Карабах и Шуша свободны в этот знаменательный день. Эту радость нам подарили верховный главнокомандующий и наша победоносная армия. Мы вернули в Шушу нашу культуру", - заявил он.

Керимов обратил внимание, что День национальной музыки отмечается также и в освобожденном от оккупации Агдаме. "Мы будем продвигать азербайджанскую культуру, наследие Узеира Гаджибекова, его бессмертные произведения как в Азербайджане, так и на международном уровне", - сообщили министр культуры.

В Баку День национальной музыки отметили торжественным концертом перед Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибекова. Ректор академии, народный артист СССР Фархад Бадалбейли во вступительной речи подчеркнул, что для азербайджанского народа большим праздником является празднование дня рождения Узеира Гаджибейли в Шуше. На концерте выступили Азербайджанская государственная хоровая капелла и Образцовый военный оркестр министерства обороны Азербайджана.

Отметим, что программа XIII фестиваля Гаджибекова построена в том числе вокруг поэзии великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви – участники фестиваля исполнят сочинения азербайджанских композиторов, написанных на его произведения.