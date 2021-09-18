Неизвестный наехал на полковника полиции в Ереване

Накануне поздно вечером в Ереване произошло ДТП: неизвестный наехал на замначальника штаба полиции, полковника Ваге Енокяна.

Об обстоятельствах аварии мало информации, в частности, неизвестны марка и номер автомобиля, сбившего полицейского. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь.

Как пишет shamshyan.com, полковник полиции был госпитализирован в медцентр "Армения", о его состоянии также не сообщается.

Полиции в настоящее время пытается установить личность нарушителя и найти его машину.