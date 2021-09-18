В Дагестан привезли похитителя 100 млн рублей

Как сообщили сегодня в ГУ МВД РФ по Дагестану, в республику был этапирован подозреваемый в похищении свыше 100 млн рублей у 45 дольщиков. Дагестанские правоохранители не уточнили, в каком именно регионе России был задержан подозреваемый.

Следствие установило, что мошенник был гендиректором строительной компании и под проект долевого строительства 16-этажного дома получил у дольщиков свыше 100 млн рублей, после чего сбежал с ними.

"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение)", - приводит сообщение МВД РД РИА Дагестан.