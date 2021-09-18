Гарибашвили перечислил удобную "Грузинской мечте" оппозицию

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили за две недели до местных выборов рассказал о том, какие оппозиционные партии правящая "Грузинская мечта" считает наиболее приемлемыми – среди них нет ни одной популярной политической силы.

"Приемлемыми" Гарибашвили охарактеризовал партии "Европейские социалисты", "Граждане" и "Третья сила". "Эти партии являются конструктивными, в отличие от партии Гахария, "Лело", которая являются частью "Нацдвижения", и самой партии Саакашвили", - приводит его слова Спутник-Грузия.

Отметим, что опросы общественного мнения показывают, что действительными соперниками "Грузинской мечты" на местных выборах будут всего две оппозиционных партии – "Единое национальное движение" Саакашвили и "За Грузию" Гахария. Все остальные политические объединения претендуют не более чем на 5% голосов.