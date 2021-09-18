Талибы пообещали разрешить девочкам школьное образование
Замминистра информации и культуры правительства запрещенного в России движения "Талибан" Забихулла Муджахид сообщил сегодня, что талибы в скором времени намерены разрешить девочкам ходить в школы Афганистана.
"Должностные лица "Исламского эмирата Афганистан" в настоящее время работают над тем, как разделить классы, а также распределить учителей в школах для девочек", - цитирует Муджахида Bakhtar.
Так он прокомментировал сегодняшнее начало занятий в школах 1-6 классов, посещать которые разрешено только мальчикам и учителям-мужчинам. Ранее талибы уже отмечали, что в Афганистане будет организовано раздельное обучение мальчиков и девочек.
Напомним, что в 1996-2001 годах, когда "Талибан" правил в Афганистане, девочки не получали образование, женские школы были закрыты.
Вестник Кавказа
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