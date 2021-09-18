Казахстан дал оценку проведению выборов в России

Глава общественной организации Казахстана "Гражданский альянс" Бану Нургазиева, прибывшая в Россию для наблюдения за голосованием, заявила об отсутствии грубых нарушений на выборах в Госдуму.

"Конечно, нарушения происходили и происходят. Могу сказать, что на сегодняшний день, считаю, что каких-то грубых нарушений, которые влияют на сам исход выборов, лично я не заметила. Хотя я имею достаточно большой опыт проведения мониторинга за выборами в других государствах, не только в Казахстане", - приводит ее слова РИА Новости.

Нургазиева отметила, что нарушения в основном касаются соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. По ее словам, не все избиратели носят средства индивидуальной защиты.