В осенне-зимнем расписании аэропорта Махачкалы появится рейс до Симферополя

Российская региональная авиакомпания "ЮВТ-аэро" из Татарстана в конце сентября открывает прямое авиасообщение между Дагестаном и Крымом: она будет выполнять авиарейсы по маршруту Махачкала - Симферополь дважды в неделю.

"Вылеты начинаются с 23 сентября и будут выполняться по четвергам и воскресеньям", - сообщила пресс-секретарь махачкалинского аэропорта Сапура Магомедова, передает "Это Кавказ".

Напомним, Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана - единственный в Дагестане. На сегодняшний день из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень и Новый Уренгой, также открыто международное авиасообщение с Турцией и ОАЭ.