В Армении протестуют против празднования 30-летия независимости

Полиция Еревана задержала участников акции против проведения праздничных мероприятий 21 сентября, посвященных 30-летию независимости Армении.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что годовщину независимости необходимо отпраздновать должным образом. Он отметил, что на площади Республики в Ереване 21 сентября пройдут красочные праздничные мероприятия. Однако часть родственников погибших армянских военных потребовала отменить торжества. В выходные дни должны были пройти акции протеста.

Митингующие собрались у ереванского кинотеатра "Москва" и готовились направиться к площади Республики, но полиция преградила им путь и задержала нескольких участников акции, сообщает РИА Новости.

Ранее в ведомстве заявили, что 20 и 21 сентября в Ереване будут перекрыты все улицы, ведущие к площади Республики.