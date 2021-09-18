Гахария рассказал о результатах тестирования на наркотики

Экс-премьер Грузии, а ныне кандидат в мэры Тбилиси от партии "Для Грузии" Георгий Гахария обнародовал результаты тестирования на наркотики, которые показали, что в его крови отсутствуют запрещенные вещества.

Бывший глава правительства сдал тест в австрийской клинике Rudolfinerhaus, заявив, что в Грузии готовят против него провокацию.

"В результате детального исследования экспертизы, проведенной в ведущем госпитале Вены Rudolfinerhaus, не подтверждено употребление каких-либо наркотических веществ", – написал Гахария на своей странице в Facebook.

Он отметил, что результаты исследования по волосам, которые определяют употреблял ли человек наркотики в более длительный период, станут известны через несколько дней.