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Пожар вспыхнул в павлодарском трамвае

Пожар вспыхнул в павлодарском трамвае

В Павлодаре загорелся трамвай, пожар был потушен до приезда спасателей, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Как сообщили в ведомстве, сигнал поступил в 14:21 по местному времени. На перекрестке улиц Лермонтова-Жусупа на крыше вагона №166 начала тлеть изоляция электропроводов.

К месту происшествия срочно выехали пожарные, однако огонь удалось ликвидировать до их прибытия.

Отмечается, что пострадавших и ущерба в результате инцидента нет. Причиной пожара стало замыкание электропроводки.

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Вестник Кавказа

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