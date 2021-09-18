Реставрация Нотр-Дама начнется зимой

В пострадавшем от пожара соборе Нотр-Дам-де-Пари завершено укрепление конструкций, строители готовы приступить к реставрационным работам. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на госкомпанию, отвечающую за реставрацию.

"Стартовавшие 16 апреля 2019 года работы, которые были нацелены на укрепление конструкций и на обеспечение безопасности, завершены в срок", - говорится в докладе компании.

Отмечается, что работы по реставрации собора начнутся этой зимой.

Напомним, самый масштабный в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля прошлого года. В результате обрушился его шпиль, пламя объяло несущие конструкции.