Путин поздравил Нетребко с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму оперной певице Анне Нетребко по случаю ее юбилея. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Ваша яркая индивидуальность и потрясающая артистичность, редкий по красоте и звучанию голос, вдохновенное творчество не только покоряют самую взыскательную публику, но и восхищают миллионы людей из разных стран", - отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Россия гордится Нетребко "как представительницей отечественной вокальной школы, снискавшей безусловное профессиональное признание, как уникальной певицей с мощным музыкальным даром".

В заключение Путин добавил, что выступления Нетребко в России являются "настоящим праздником красоты и высокого музыкального искусства".