В Афганистане отказались от узбекского языка

Запрещенное в России движение "Талибан" издало временный закон, который устанавливает новую систему управления, а также оставляет два официальных языка вместо закрепленных ранее трех, сообщил РИА Новости информированный источник.

Во временном законе указывается официальная религия Афганистана - суннитский ислам ханафитского мазхаба, официальными языками признаются пушту и дари.

Стоит отметить, что в Афганистане имел официальный статус и узбекский язык, на котором говорят многие жители северных провинций. Кроме того, в стране существует значительная шиитская община, состоящая в основном из хазарейцев.

Согласно новому закону, в Афганистане появятся совет исламских юристов и высший совет, в который войдут политические деятели, ученые и священнослужители из каждой провинции.

Подчеркивается, что главой исполнительной власти объявлен президент, а избирать его будут граждане и члены высшего совета. Для обеспечения прозрачных выборов будет создана избирательная комиссия. Также лишены своей депутатской неприкосновенности и представители Национальной ассамблеи Афганистана.

Добавим, что "день независимости от британцев, русских и американцев" станет праздником.