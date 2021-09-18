Станции метро переименуют в Алматы

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев предложил переименовать две станции городского метрополитена. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Чиновник заявил, что станция "Достык" должна носить имя Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. Будущую станцию с названием "автовокзал Западный" он предложил переименовать на "Карасай".

Предложение акима поддержал депутат Мажилиса парламента Жанарбек Ашимжан. По его словам, переименование станции в честь Бауыржана Момышулы поможет воспитанию патриотизма в молодежной среде.

"Мы должны прославлять имя героя, выдающегося писателя Бауыржана Момышулы. Имя военного мыслителя и теоретика, полковника Момышулы стоит в одном ряду военачальников Великой Отечественной войны, внесших вклад в дело победы над фашистской Германией", - приводит городской акимат слова мажилисмена.

Отмечается, что постановление акимата и решение алматинского маслихата будет направлено в ономастическую комиссию Казахстана, где примут окончательное решение.