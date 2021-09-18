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Жителя КБР нашли мертвым в реке Баксан

Жителя КБР нашли мертвым в реке Баксан

В Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили тело мужчины, утонувшего в реке Баксан, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Утром поступил сигнал о том, что 45-летний житель Тырныауза упал в Баксан. 14 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России на двух машинах с лодкой приступили к его поискам. Тело было обнаружено в русле реки.

Отмечается, что погибшего передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

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Вестник Кавказа

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