Российский ЦИК атаковали из-за рубежа

Три атаки на ЦИК РФ зафиксированы за первый день выборов, заявил руководитель федерального центра информатизации при Центризбиркоме Александр Сокольчук.

"За 17 сентября у нас было зафиксировано три целенаправленные атаки из-за рубежа. Две атаки было по сканированию нашего интернет-портала ЦИК России на предмет выявления уязвимости. Первое было сканирование порядка шести часов, второе сканирование две минуты. Вечером была организована в течение одной-двух минут распределенная DDoS-атака", - приводит его слова РИА Новости.

Сокольчук отметил, что атаки на ресурсы Центризбиркома РФ были "достаточно мощными".

Напомним, что в пятницу в России стартовали выборы в Государственную думу, которое продлятся до 19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы.