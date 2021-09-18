В Москву вновь нагрянут дожди

Четырехдневная дождливая погода ожидается в Москве, сообщает Росгидромет.

По данным метеослужбы, с воскресенья по среду в Москве может выпасть до 37 мм осадков (около 57% месячной нормы).

Как сообщили в Росгидромете, вероятность такого сценария составляет от 77 до 91%.

Стоит отметить, что в Москве с воскресенья объявлен повышенный "желты" уровень опасности.

В воскресенье синоптики обещают сильный дождь, который продлится до вторника, а также порывы ветра до 15-20 м/с.