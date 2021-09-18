В результате пожара в Казахстане пострадали три человека

При тушении степного пожара в Карагандинской области пострадали три человека, сообщает "Хабар 24".

Отмечается, что ожоги получили жители поселка Егиндыбулак Каркаралинского района.

Пострадавшие были доставлены в больницу. У одного из госпитализированных выявлено 90% термических ожогов тела.

За прошедшие сутки в Казахстане уничтожено шесть пожаров. Огонь охватил три тыс га в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах.

Стоит добавить, что сегодня локализовано возгорание в Актогайском районе на площади 300 га.