В результате пожара в Казахстане пострадали три человека
При тушении степного пожара в Карагандинской области пострадали три человека, сообщает "Хабар 24".
Отмечается, что ожоги получили жители поселка Егиндыбулак Каркаралинского района.
Пострадавшие были доставлены в больницу. У одного из госпитализированных выявлено 90% термических ожогов тела.
За прошедшие сутки в Казахстане уничтожено шесть пожаров. Огонь охватил три тыс га в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах.
Стоит добавить, что сегодня локализовано возгорание в Актогайском районе на площади 300 га.
Вестник Кавказа
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