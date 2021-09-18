В Баку встретили военные корабли РФ

Российские военно-морские суда "Астрахань" и "Анатолий Гужвин" прибыли в Бакинский морской порт под звуки военного оркестра.

Отмечается, что корабли ВМФ РФ встретили официальные лица Военно-морских сил Азербайджана, а также работники посольства России в Баку, сообщает "Спутник-Азербайджан".

Напомним, что суда Военно-морского флота РФ, Военно-морских сил Азербайджана, Ирана и Казахстана проведут в сентябре совместные военно-морские учения в Каспийском море.