Два человека попались на уловки лже-банков в Карачаево-Черкесии

Мошенники сумели обмануть двух человек за один день в Карачаево-Черкесии. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по КЧР.

В четверг 16 сентября в дежурную часть по городу Черкесску обратилась 23-летняя жительница аула Кош-Хабль.

"Она рассказала, что на одном из интернет-сайта разместила заявку на получение кредита. После на ее абонентский номер позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, который сообщил, что ей одобрен кредит 900 тыс рублей", - пояснили в полиции.

Однако звонивший предупредил, что для получения суммы ей надо оплатить комиссию и страховку, девушка сделала это - и лишилась 27,5 тыс рублей.

В тот же день в дежурную часть по Зеленчукскому району обратился 27-летний житель села Анди (Дагестан). Его обманули по аналогичной схеме: на сайте он подал заявку на кредит, после чего ему позвонила неизвестная злоумышленница, попросившая для оформления кредита перевести 29 тыс рублей за предоставленную услугу заполнения анкеты и страховку, что он и сделал.

Никаких кредитов потерпевшие так и не получили. Ранее они были осведомлены из СМИ, что в таких случаях велика опасность быть обманутыми.

Идет проверка.

Правоохранители призывают не переводите средства неизвестным, для получения кредита обращаться непосредственно в банк, на сайте которого можно отследить статус заявки. Стопроцентные признаки мошенников - предложение внести предоплату или комиссию, а также оплатить страховку до получения кредита.