В Швейцарии рассказали о расходах на саммит Путина и Байдена

Затраты на женевскую встречу Владимира Путина и Джо Байдена могут превысить $10 млн. Об этом сообщил глава пресс-службы руководства региона Эммануэль Куэно.

"Как вы понимаете, это все лишь предварительные оценки, итоговые данные могут вполне увеличиться на 10–15%. Когда подсчеты завершатся, они будут отправлены федеральным властям в конце сентября", —приводит слова Куэно РИА Новости".

Государственный совет Женевы ранее заявил, что на организацию безопасности саммита было направлено $5,6 млн. Под этим понимается работа полиции, служб безопасности, проживание и транспорт. В расходах отсутствовали затраты на привлечение военных и служб гражданской защиты.

Компенсация простоя одного дня работы различных организаций, которые находились в периметре безопасности саммита стоила $556 тыс. Еще $239 тыс были направлены на протокольные службы. Отмечается, что департамент по иностранным делам возьмет на себя $3,2 млн, который были предназначены на перевозку и кейтеринг для журналистов.