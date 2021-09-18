Коков с семьей принял участие на выборах

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отдал свой голос на избирательном участке в гимназии №1 в Нальчике.

Стоит отметить, что руководитель республики проголосовал вместе со своей супругой и одной из дочерей.

Коков подчеркнул, что в регионе созданы все условия для проведения выборов депутатов в Госдуму и муниципалитетов.

"Имеются необходимые институты наблюдения, функционирует центр общественного наблюдения, 80% участков обеспечены видеонаблюдением. На данную минуту каких-либо жалоб не поступало. Демократические процессы идут в Кабардино-Балкарии", - приводит слова главы республики РИА Новости.

Коков также пожелал депутатам, за которых он проголосовал, достойно представлять Кабардино-Балкарию в Госдуме и в городском совете Нальчика.